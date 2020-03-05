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عدن - ياسمين التهامي - شاهد: منع مؤقت من الدخول إلى صحن الطواف بالحرم المكي لتعقيمه بالكامل وهنا كانت المفاجئة عند التعقيم

بدأت الجهات المعنية في الحرم المكي، في فرض منع مؤقت من الدخول إلى صحن الطواف مع بدء عملية تعقيم شاملة ضمن الإجراءات الإحترازية لمواجهة عدوى فيروس كورونا المستجد. وكانت وزارة الداخلية أعلنت تعليق العمرة مؤقتاً لمواطني المملكة والمقيمين ضمن حزمة إجراءات صارمة اتخذتها المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد وحماية أرواح قاصدي الحرمين الشريفين. جديد اب برس​ Advertisements

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