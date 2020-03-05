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عدن - ياسمين التهامي - شاهد : ماذا يريد الحوثي مقابل إنهاء الحرب في اليمن

حدد الحوثيون، 5 شروط للقبول بالمشاركة في أي مفاوضات جديدة مع الحكومة الشرعية، من إجل إنهاء الحرب في اليمن.

وقال محمد علي الحوثي، رئيس ما يسمى اللجنة الثورية العليا، إنه لا حوار للجماعة مع الحكومة الشرعية، قبل تنفيذ عدد من النقاط التي طرحتها الجماعة على المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث.

جديد اب برس​

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واضاف الحوثي في تغريدة له على “تويتر” ان الجماعة: لن تسمع لأي حديث عن حلول بشأن الأزمة اليمنية، قبل صرف المرتبات للموظفين في الجمهورية اليمنية وفك الحصار و الحظر الجوي ووإيقاف تجويع الشعب، وبناء الثقة من قبل التحالف، وفق تعبيره.

وأشار الحوثي، إلى أن هذه قضايا عاجلة، وقد وعد غريفيث بمعالجتهاعند استلامه للملف اليمني.

وأوضح الحوثي أن غريفيث قد تلقى ضمانات ووعود من دول التحالف بتنفيذ هذه النقاط، وذلك كخطوات لبناء الثقة.

وأكد رئيس اللجنة الثورية للمليشيات، إن لا حوار قبل تنفيذ هذه النقاط التي وضعتها الجماعة.

وتصر الحكومة اليمنية على ان لا حوار مع الحوثيين الا وفق المرجعيات الثلاث المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الامن رقم 2216 .