شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن "أسد" غدار تربى في منزل هذة العائلة .. لكنه في نهاية المطاف حول حياتهم إلى جحيم ..(فيديو مرعب) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - كانت عائلة بربروف شغوفة بتربية الحيوانات ، لكن أحد لم يكن يتخيل أن تقوم تلك العائلة بتربية شبل أسد في المنزل .

اهتمت العائلة بشبل الأسد ، وكانو يطعمونه الاغنية في البداية ، ثم ادخلو اللحوم ظمن نظامة الغذائي اليومي ،حتى اشتد عوده واصبح قوي البنية .

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اشتهر الاسد الذي اطلقت عليه العائلة لقب "الملك" وكان معروفا عند جميع أبناء المنطقة ، رغم ان رائحته وزئيرة كان يزعجهم نوعا ما ، لكنهم الفوه واحبوه مع مرور الوقت .

شارك الاسد (الملك) ، في احد الأفلام ، واثناء تصوير مشاهد الفلم قتل على يد أحد ضباط الأمن بعد ظنه أنه اسد مفترس .

حزنت عائلة " بربروف " على الأسد "الملك" ، لكنه لم تستلم ، وبحثت عن شبل أسد جديد وقامت بتربيته واطلقت عليه لقب "الملك الثاني " ، لكنه لم يكن يمتلك نفس الرابطة الروحية التي كان يمتلكها الملك الأول.

وبعد مشوار طويل مع الاسد "الملك الثاني" وعندما مات رب عائلة "بربروف" ، هاجم الملك الثاني السيدة "لينا بربروف" عند محاولتها اطعامه ، وعندما شاهدها ابنها الصغير ذهب لانقاذها ، فهاجمه الأسد ايضا وتوفي عند نقله للمستشفى .