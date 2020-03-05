شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن عريس سعودي ذهب إلى جنوب آسيا لقضاء شهر العسل ..وبعد ثلاثة أسابيع اكتشف مفاجأة صادمة في عروسته فاعادها إلى أهلها على الفور وامهلهم عشرين يوم ..شاهد ما الذي حدث والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أدى خلاف لفتاة مع زوجها، لم تكمل شهراً في عش الزوجية، إلى عودتها لمنزل ذويها بجنوب محافظة الطائف.

وقال مصدر مقرب من الفتاة أن خلافاً نشب بينها وبين زوجها بعد عشرين يوماً من إقامة حفل زفافهما، وبعد 15 يوما قضياها في جنوب شرق آسيا، بسبب اعتياد الفتاة على طلب الزوج بإحضار وجبة إفطار من أقرب بوفيه يحتوى على خبز تميس وفول وبعض المعلبات.

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وبعد مرور 5 أيام من طلب التميس والفول لم يجد الزوج إلا إعادتها إلى منزل ذويها، لتتعلم الطبخ، لأنه اكتشف بأنها لا تجيد طهي الطعام على الإطلاق، ممهلاً أسرتها 20 يوماً فقط إذا ما أرادت الاستمرار معه.