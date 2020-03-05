شكرا لبحثكم عن خبر التحالف العربي في اليمن يكشف عن هجوم عسكري كبير في البحر .. ويصفه بالعملية الكبرى؟! - (شاهد الصور) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - صرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، بإحباط وإفشال عمل إرهابي وشيك كان يستهدف إحدى ناقلات النفط في بحر العرب وبمسافة 90 ميل بحري جنوب شرق ميناء نشطون اليمني.

وأوضح العقيد المالكي أن محاولة الهجوم الإرهابي وقعت يوم أمس الاول، الثلاثاء، عند الساعة 14:39 أثناء إبحار ناقلة النفط باتجاه خليج عدن، ومحاولة 4 زوارق مهاجمة السفينة وتفجيرها بأحد هذه الزوارق غير المأهول ويتم التحكم به من بعد.

وأضاف أن التهديد البحري لأمن الطاقة العالمي وتهديد طرق المواصلات البحرية والتجارة العالمية للسفن والوسائط البحرية أصبح تهديدا استراتيجيا للأمن العالمي مع اتساع تهديد التنظيمات الإرهابية للمضائق البحرية من جنوب البحر الأحمر لمضيق باب المندب وخليج عدن امتدادا لبحر العرب ومضيق هرمز.

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وأكد العقيد المالكي استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتطبيق الإجراءات والتدابير اللازمة لتحييد وتدمير أي تهديد بحري بمنطقة عمليات التحالف البحرية.

كما دعت قيادة القوات المشتركة للتحالف الشركاء الدوليين بتوحيد وتكاثف الجهود الدولية لتحييد هذه التهديدات على الأمن العالمي.