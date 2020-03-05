شكرا لبحثكم عن خبر جماعة الحوثي " تشن حملة عسكرية حوثية وتهدم منازل في سنحان لإنصاف اللواء الأحمر .. وهذا ما يحدث.! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نفذت المليشيا الحوثية حملة عسكرية على مديرية سنحان لهدم منازل تم بنائهن في أرض تابعة للواء الركن محمد علي محسن الأحمر في مديرية سنحان .

وقالت مصادر محلية " اليوم الخميس أن حملة عسكرية كبيرة نفذتها المليشيا لهدم منازل تم بنائهن في حرم أرض تابعة للواء الأحمر في قرية بيت الشاطبي بمديرية سنحان بمحافظة صنعاء .

وأضافت المصادر أن الحملة تمخضت عن حبس أفراد من ال عطية من القرية نفسها بالإضافة الى أفراد آخرون من قرية المحاقره بتهمة بيع أرض تابعة للأحمر .

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وأكدت المصادر أن أحد الباعة حاول تبرير قيامه بالبيع بحجة أنه يوجد لديه توكيل رسمي من الأحمر لكن المليشيا رفضت ذلك وتم حجز الأرض من قبل أراضي وعقارات الدولة بناء على تعميم سابق صادر عن الحوثيين والذي بموجبه تم حجز أراضي وعقارات 1200 قيادي من أركان النظام السابق .

هذا وتدخلت وساطة قبلية لاحتواء الموقف وتعهدوا أبناء قريتي بيت الشاطبي والمحاقره بعدم الإعتداء على أراضي الأحمر وكذلك التابعة للرئيس السابق علي عبد الله صالح في المنطقة نفسها والقريبة من خط المائة جنوب العاصمة صنعاء .

الجدير ذكره أن محمد علي محسن الأحمر والمقرب من نائب رئيس الجمهورية الفريق علي محسن الأحمر من مواليد قرية بيت الأحمر بمديرية سنحان التابعة لمحافظة صنعاء، وكان يشغل قائد المنطقة العسكرية الشرقية وقائدا للواء 27 ميكانيكا ثم عين نائباً لرئيس هيئة الأركان العامة لشئون القوات البرية .