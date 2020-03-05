شكرا لبحثكم عن خبر نشر أول صورة لقيادي حوثي كبير داخل منزل «العكيمي» والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نشر قيادي حوثي شارك ضمن قوات المليشيات الحوثي في معارك الجوف ضد قوات الجيش الوطني في الجوف.

وحسب "الصورة" نشهرها القيادي في مليشيات الحوثيين الشيخ القبلي "امين عاطف" صورة له وهو إلى جانب قيادات اخرى في منزل اللواء أمين العكيمي في منطقة الجر بمحافظة الجوف.

وسيطر الحوثيون على عدد من مديريات الجوف عقب معارك عنيفة تمكنوا من خلالها التقدم في الارض وانسحاب قوات الجيش بقيادة العكيمي الى شرق مدينة الحزم.