شاهد بالفيديو : شاب يمني يقدم على عملية بطولية ونوعية ضد الحوثيين .. وناشطون يطالبون بمنحه أعلى وسام شجاعة

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يزيد بن سلمان - شبوة - نفذ أحد أبطال اليمن أمس الأربعاء، عملية نوعية خلف خطوط العدو في جبهة صلب بمديرية نهم شرقي العاصمة صنعاء , في الوقت الذي اشتعلت فيه وسائل التواصل الاجتماعي بالاشادة بالشاب البطل المجهول الهوية مطالبين بمنحه وسام البطولة والشجاعة .

وقال مصدر عسكري إن أبطال الجيش الوطني توغّلوا فجر امس خلف خطوط المليشيات الانقلابية في جبهة صلب وتمكنوا خلالها من القضاء على عناصر المليشيات المتمركزة في الموقع وإحراق مدرعة قتالية بما فيها من أسلحة وذخائر متنوعة. Advertisements وأشار المصدر إلى أن المليشيات الحوثية أصبحت في أضعف حالاتها وأن هذه العملية أصابتها بالرعب والهلع، مشيداً بكفاءة أبطال الجيش الوطني وقدراتهم العالية على توجيه ضربات موجعة للمليشيات. ونشر المركز الإعلامي للقوات المسلحة فيديو يوثق لحظات وصول أبطال الجيش الوطني إلى الهدف وتنفيذ المهمة بنجاح قبل عودتهم إلى مواقع تمترسهم بسلام. ..

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