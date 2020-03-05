شكرا لبحثكم عن خبر 6 ملايين دولار..مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات عن هذه الشخصيات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أسقطت طائرات يعتقد أنها أمريكية" اليوم الخميس" منشورات ورقية، بمحافظة البيضاء، وسط البلاد، تدعو المواطنين للإبلاغ عن قيادات في تنظيم القاعد.

وتضمنت المنشورات التي تم إسقاطها في مناطق يكلا، بمديرية قيفة، أسماء وصور قادة في التنظيم مطلوبون وهم: خالد باطرفي، وسعد عاطف، وعمار الصنعاني، بالإضافة الى أرقام للتواصل.

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وعرضت المنشورات مكافأة مالية تصل الى 6 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن الشخصيات المذكورة.

وتضمنت المنشورات عبارات تدعو للتخلص من فوضى القاعدة، وتقديم معلومات عنها، دون السماح لها بتعريض المواطنين للخطر، وتقول احد العبارات إن "القاعدة لا تستطيع حماية قادتها، فكيف ستستطيع حمايتك؟".

وتعد مناطق "يكلا" في محافظة البيضاء، أحد أهم معاقل تنظيم القاعدة، وسبق أن استهدفتها الطائرة الأمريكية بعدة غارات في أوقات سابقة.