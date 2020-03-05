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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعز.. مدير تربية المظفر يُشيد بمعرض الوسائل التعليمية العاشر والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 مارس 2020
تعز - الخليج 365
أشاد مدير التربية بمديرية المظفر بمحافظة تعز، بمستوى التنظيم والترتيب لمعرض الوسائل التعليمية العاشر، وتميز المشاركات من قبل كافة المدارس الحكومية والاهلية.
وقال الاستاذ عادل العليمي مدير تربية المظفر أن معرض الوسائل التعليميه العاشر الذي تقيمةي مديرية المظفر يهدف إلي مساعدة المعلمين والطلاب وتشجيعهم على إنتاج الوسيلة التعليمية الأمر الذي سيؤدي الي رفع مستوى العملية التعليمية على أرض الواقع.
وعبر العليمي ، عن اعجابه بما احتواه المعرض من نشاطات الطلبة المميزة والجهود الرائعة التي تقوم بها المدارس رغم الحرب والحصار التي تعانية تعز.
وقال إن هذا المعرض هو نقله نوعية في العملية التعليمية واظهار مدى الابداع والتميز لدي المدارس من خلال المشاركات المتنوعة متمنيآ للجميع التوفيق والتميز.
مشيدآ ،بمستوى التنظيم والترتيب للمعرض وتميز المشاركات من قبل كافة المدارس الحكومية والاهلية.
ومثمناً تكثيف الجهود والاهتمام من قبل مكتب التربية والإدارات المدرسية، لمساعدة الطلاب على المشاركة بفاعلية في إنتاج الوسائل التعليمية وتنفيذ التجارب العلمية.
هذا وقد احتوي المعرض استعراض كوكتيل للفنون التشكيلية والحرفية المختلفة اظهرت مدي الابداع والتميز الفني والتشكيلي للمدارس الحكومية والاهلية المشاركة بالمعرض.
كما تم ابراز بعض مشاركة الابتكارات والاختراعات المتميزة للطلبة الموهوبين في بعض المدارس والتي نالت استحسان الزائرين.
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