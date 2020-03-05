لجنة قيادية من شرطة تعز تقوم بزيارة تفقدية إلى إدارة شرطة مديرية التعزية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 مارس 2020

تعز - الخليج 365

بتكليف من مدير عام شرطة محافظة تعز العميد منصور عبدالرب الأكحلي قامت صباح لجنة قيادية من شرطة تعز بزيارة الى ادارة شرطة السير برئاسة مساعد مدير عام شرطة محافظة تعز لشؤون الأحياء السكنيةالعقيد سمير الأشبط ومدير إدارة القيادة والسيطرة العقيد محمد حمود اليوسفي ، حيث كان في استقبالهم مدير إدارة شرطة السير العقيد ركن عبدالله راجح .

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وخلال الزيارة التقت اللجنة بضباط وصف وأفراد شرطة السير ودعتهم إلى رفع الحس الأمني واستشعار المسؤولية الملقاة على عاتقهم والارتقاء بمستوى الأداء نحو الأفضل والتحلي بروح المسؤولية بما يتناسب وينسجم مع اللائحة المنظمة لعمل الشرطة ،وحثتهم على تقديم الخدمات للمواطنين من خلال تنظيم وتسهيل حركة السير والتخفيف من ازدحام السيارات في الجولات والطرق الرئيسية .

كما اطلعت اللجنة على الجاهزبة في ترتيب غرفة العمليات لإدارة شرطة السير وتوفير الإمكانيات المادية والبشرية مشيدين بالتجهيزات التي قد تم تنفيذها لاستئناف العمل في غرفة عمليات شرطة السير والتي ستكون مهامها التواصل مع إدارة القيادة والسيطرة بشرطة المحافظة وتنسيق العمل بشكل كبير ومتواصل بما يضمن سرعة وصول البلاغات .

من جهة أخرى قامت اللجنة القيادية بزيارة إلى إدارة شرطة مديرية التعزية وكان في استقبالهم مدير شرطة المديرية المقدم خليل الشماري ، حيث اطلعت اللجنة على الجاهزية في ادارة شرطة التعزية وأشادت بمستوى الانضباط لدى موظفي الإدارة وحثتهم على رفع الحس الأمني والتحلي بروح المسؤولية واليقظة التامة والتواجد المستمر أثناء الدوام الرسمي .

كما تركزت جهود اللجنة إلى ترتيب غرفة عمليات لإدارة شرطة المديريةوتزويدها بالإمكانيات البشرية والمادية بحيث تقوم بمهامها بالشكل المطلوب وتسهيل وصول البلاغات وسرعة التحرك لضبط أي اختلالات أمنية من خلال التواصل مع غرفة القيادة والسيطرة بشرطة محافظة تعز