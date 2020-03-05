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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصلحة الدفاع المدني بتعز تقوم بزيارة إلى مدرسة زيد الموشكي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 مارس 2020
تعز - الخليج 365
واصلت مصلحة الدفاع المدني صباح اليوم نزولها الميداني لعدد من المدارس في إطار حملتها التوعوية والإرشادية بالتزامن مع اليوم العالمي للدفاع المدني.
وقام مدير المصلحة العقيد علي محمد حسان برفقة فريق متخصص من الدفاع المدني بزيارة إلى مدرسة زيد الموشكي وحضور الإذاعة المدرسية التي خصصت لتوعية الطالبات عن كيفية التعامل مع الحرائق وطرق الوقاية منها.
وألقى العقيد علي حسان كلمة إرشادية حث من خلالها جميع الطالبات على ضرورة الإستفادة من هذه الزيارة التوعوية وتعلم الأساليب والطرق العملية التي يقدمها فريق الدفاع المدني أثناء هذه الزيارات في كيفية التعامل مع الحرائق وإطفاء أاسطوانات الغاز في حال اشتعالها.
وقدم فريق الدفاع المدني خلال الزيارة شرحا عمليا مفصلا في كيفية إطفاء الحرائق والتعامل مع اسطوانات الغاز بالطرق الصحيحة والسليمة وقامت بعد ذلك عددا من الطالبات بالتطبيق العملي في إطفاء عددا من اسطوانات الغاز المشتعلة.
وقد عبرت إدارة مدرسة زيد الموشكي عن تثمينها للدور الذي تقوم به مصلحة الدفاع المدني من خلال الحملة التوعوية والتي ستسهم في نشر الوعي لدى الطالبات في التعامل مع نشوب أي حريق وكيفية إخماد الحرائق خلال فترة قصيرة.
حضر الزيارة نائب مدير مصلحة الدفاع المدني النقيب معاذ السامعي وملازم أول عبدالحكيم الرياشي ومساعد أول عبدالباسط الشميري ومساعد بسام الشرعبي.
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