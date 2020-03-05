وزير العدل يناقش مع قضاة عدن سير عمل السلطة القضائية 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 مارس 2020

عدن - الخليج 365

شدد وزير العدل على على ضرورة معالجة الصعوبات التي تواجه سير عمل القضاء.



جاء ذلك خلال مناقشة وزير العدل علي هيثم الغريب، خلال لقائه في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، مع قضاة عدن، مستوى سير عمل السلطة القضائية واحتياجات منتسبيها والعاملين فيها.

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ووفق وكالة الأنباء الرسمية "سبأ" تطرق اللقاء إلى جملة من القضايا الهامة الخاصة بالسلطة القضائية، والمقترحات المناسبة الكفيلة بالمساهمة في معالجة الصعوبات التي تواجه سير عمل القضاء وتجاوز تلك الصعوبات لضمان مواصلة سير عمل القضاء والتقاضي على أكمل وجه وتعزيز الثقة بالقضاء.

وشدد وزير العدل، على ضرورة الإسراع بالنظر في القضايا المختلفة بالمحاكم والبت فيها.

مؤكدا بذل وزارة العدل جهودا كبيرة لحل كافة المشكلات التي تواجه السلطة القضائية وتوفير الرعاية الصحية للقضاة ومنتسبي السلطة القضائية، مشدداً على ضرورة الاهتمام بتدريب وتأهيل القضاة الخريجين على يد قضاة يمتلكون خبرات كبيرة بهدف إكسابهم الخبرة المهنية اللازمة لأداء مهامهم بالشكل المطلوب.

حضر اللقاء رئيس محكمة استئناف عدن القاضي فهيم الحضرمي ورئيس المحكمة الجزائية المتخصصة بعدن القاضي وهيب فضل.