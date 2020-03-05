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عدن - ياسمين التهامي - عاجل ... الحزن يخيم على الديوان الملكي السعودي بعد إعلان وفاة العسيري





عدن - ياسمين التهامي - عاجل ... الحزن يخيم على الديوان الملكي السعودي بعد إعلان وفاة العسيري أعلنت المملكة العربية السعودية، وفاة الضابط المعروف الحسين محمد علي العسيري مُرافق أئمة الحرم المكي الشريف بعد نحو 25 عاماً من العمل داخل الحرم المكي، وذلك بشكل مفاجئ. ونقلت صحيفة سبق السعودية، عن شقيقه الأكبر فهد العسيري، تفاصيل الوفاة، قائلًا بعد عودة شقيقي الحسين البالغ من العمر 47 عاماً من توصيل سة اابنته إلى المدرلخميس الماضي شعر عند عودته إلى المنزل بحالة دخل معها في غيبوبة، وسقط بين أفراد أسرته، ما استدعى نقله إلى مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، ليلفظ أنفاسه الأخيرة، بسبب سكتة قلبية أصابته بشكل مفاجئ وأضافقضى شقيقي قرابة 25 عاماً في شرطة الحرم المكي الشريف، حيث عُرف بمُرافق أئمة الحرم، أثناء الصلوات، ولديه أربع بنات وولد واحد لا يزالون يعيشون حالة من الصدمة بعد وفاة والدهم بشكل مفاجئ، برغم أنه لا يعاني من أي أمراض وأشار إلى أن أخاه كانت لديه أعمال خيرية في تأمين عدد من المساجد بالماء، وكان محباً لأعمال الخير، ومتفانياً في عمله طيلة السنوات الماضية.









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