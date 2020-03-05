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عدن - ياسمين التهامي - وداعاً لجميع أمراض البطن والالتهابات : هذا المشروب الطبيعي يقضي على الامساك الالتهابات وعدد من امراض الجلد..طريقة الاستخدام





عدن - ياسمين التهامي - وداعاً لجميع أمراض البطن والالتهابات : هذا المشروب الطبيعي يقضي على الامساك الالتهابات وعدد من امراض الجلد..طريقة الاستخدام زيت الخروع يُستخرج زيت الخروع (بالإنجليزية: Castor oil) من بذور نبات الخروع (الاسم العلميّ: Ricinus communis)، ويعود أصله إلى المناطق الاستوائية من آسيا وإفريقيا، ويُستخدم عادة كمليّنٍ للأمعاء، إلّا أنّه يدخل أيضاً في صناعة العديد من مستحضرات التجميل، حيث يمتاز بلونه شبه الشفاف المائل للاصفرار. فوائد زيت الخروع للبطن شاع استخدام زيت الخروع كمليّن (بالإنجليزية: Laxatives) للأمعاء، أي إنّ تناوله يزيد من حركة عضلات الأمعاء، ويدفع بمحتوياتها إلى خارج الجسم، مما يساعد على تنظيفها وإفراغها. وقد أشارت العديد من الدراسات إلى أنّ زيت الخروع يمكن أن يقلل من الإمساك، ففي إحدى الدراسات التي أُجريت على كبار السنّ الذي يعانون من الإمساك، لوحظ أنّ تناول زيت الخروع يزيد من حركة الأمعاء، ويقلل من أعراض الإمساك، ويخفف من الإجهاد الناتج عن عملية التبرز، وربما يحدث ذلك نتيجة تكسر زيت الخروع بعد تناوله وتحوله إلى حمض الريسينوليك (بالإنجليزية: Ricinoleic acid) الذي تمتصه الأمعاء، ليعطي تأثيره المُليّن. ويجدر التنبيه إلى أنّه لا يجب استخدام زيت الخروع فتراتٍ طويلة؛ حيث إنّه قد يسبب بعض الأعراض الجانبية التي ستذكر لاحقاً في هذا المقال. فوائد أخرى لزيت الخروع يوفر زيت الخروع العديد من الفوائد الصحية للجسم والوجه والبشرة، ونذكر من هذه الفوائد: يقلّل من حبّ الشباب: وذلك بفضل احتواء زيت الخروع على خصائص مضادة للميكروبات والالتهابات، كما أنّ حمض الريسينوليك (بالإنجليزية: Ricinoleic acid) الموجود في زيت الخروع يمكن أن يساعد على تثبيط البكتيريا التي تسبّب حب الشباب. يحسّن من ملمس البشرة: إذ يحتوي زيت الخروع على الأحماض الأمينيّة التي تحفز من ليونة الجلد ونعومة ملمسه. يعدّ آمناً لاستعماله للبشرة الحساسة: حيث إنّ زيت الخروع لا يسبب غلق المسام في الوجه، ولذلك فإنّه يُعدّ آمناً لاستخدامه عند الأشخاص الذين يمتلكون بشرةً حسّاسة؛ حيث إنّه لا يتسبّب بظهور الرؤوس السوداء في الوجه. يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات: وهذا يُمكّن زيت الخروع من المساهمة في التخفيف من تهيّج الجلد. يحتوي على خصائص مضادة للميكروبات: إذ إنّ زيت الخروع يمكن أن يكون فعّالاً في مقاومة الجراثيم المسببة للأمراض، ولذلك فإنّه يقلل من خطر الإصابة بالعدوى البكتيريّة. يُعدّ مرطّباً للجلد: حيث إنّ الدهون الثلاثية المتوفرة في زيت الخروع تساعد على إبقاء الرطوبة داخل الجلد، مما يساعد على علاج جفافه. يساعد على تنظيف البشرة: إذ إنّ الدهون الثلاثية الموجودة في زيت الخروع يمكن أن تساعد على التخلص من الأوساخ المتراكمة على البشرة. يحفز شفاء الجروح: حيث يقلل زيت الخروع من جفاف البشرة وتقرنها؛ حيث إنّ تراكم الجلد الميت على الجروح قد يبطئ من شفائها، وقد أشارت إحدى الدراسات إلى أنّ استخدام مرهمٍ يحتوي على زيت الخروع قد يحفز سرعة شفاء الجروح مقارنة مع أنواع المرهم الأخرى، ويساعد على نمو أنسجة الجلد، كما لوحظ أنّ زيت الخروع يكون حاجزاً بين الجرح والبيئة الخارجية، مما يقلل من خطر الإصابة بالعدوى. حافظ على صحة الشعر وفروة الرأس: إذ إنّ زيت الخروع يمكن أن يساعد على علاج قشرة الرأس بسبب امتلاكه لخصائص مضادة للالتهابات، إذ يمكن أن يحدث ذلك نتيجة الإصابة بالتهاب في فروة الرأس، ومن الجدير بالذكر أنّ قشرة الرأس تُعدّ من الحالات الشائعة التي تصيب فروة الرأس، وتتمثل بجفافها وتقشرها.







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