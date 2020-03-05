شكرا لقرائتكم خبر عن المفكر الكويتي "عبدالله النفيسي" يفجر مفاجأة ثقيلة ويكشف عن كارثة كبرى تضرب الخليج ويحذر من هذا الأمر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - خرج الأكاديمي والمفكر الكويتي عبدالله النفيسي، عن صمته وتحدث عن أزمة خطيرة تواجهها الكويت ودول الخليج.

وطالب “النفيسي” في تغريدةٍ له عبر حسابه بـ”تويتر” الكويتيين بـ”فترة صمت” والإمتناع عن التغريد حول “فيروس كورونا”.

جديد "الخليج 365"

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وقال “النفيسي” في تغريدته “من المفيد -أظن-أن نتفق نحن الكويتيون على (فترة صمت) في تويتر ونمتنع عن التغريد حول كورونا، وندع المسؤولين في وزارة الصحة يتصرفون بهدوء ودون ضغط عليهم كما هو الحال الآن”.

كارثة كبرى تضرب الخليج

وختم المفكر الكويتي تغريدته، قائلًا: “هذا الضغط وإشاعات الطابور الخامس يولِّد الارتباك في القرار”.

وكانت الحكومة الكويتية اتخذت العديد من الإجراءات الاحترازاية لمكافحة انتشار فيروس كورونا في البلاد، آخرها قرار منع القادمين من الفلبين والهند وبنغلادش ومصر وسوريا وأذربيجان وتركيا وسيريلانكا وجورجيا ولبنان، إلا بعد إجراء فحص “PCR”، وكذلك “COVID- 19” قبل موعد السفر، وعلى أن تكون النتيجة سلبية.

وفي السياق، قالت وزارة الصحة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية، أمس، إنها حريصة على مكافحة ومنع انتشار فيروس كورونا، وشددت على العاملين في صالونات الحلاقة والنوادي الصحية والرياضية والاجتماعية بتوفير بيئة صحية، وذلك باستخدام وسائل الوقاية الشخصية كالقفازات والمطهرات والمعقمات.

كما أشارت إلى “ضرورة التنبيه بمنع جميع المقاهي من تداول النرجيلة (الشيشة) في الوقت الراهن حتى تقييم الوضع الصحي في البلاد”.

وكانت الوزارة قد أعلنت، يوم الاثنين، تسجيل عشر إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المصابين في الدولة إلى 56 حالة مؤكدة.