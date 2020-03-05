شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن أصغر مليارديرة في العالم وفنانة مشهورة تظهر في اوضاع حميمية مع صديقتها ..شاهد الصور والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - على الرغم من وصولها إلى الشهرة الكبيرة في سن صغيرة، وامتلاكها ثروة كبيرة، إلا أن هذا الأمر لم يوقفها عن الإثارة والجرأة المعتادة منها.

إنها أصغر مليارديرة عصامية في العالم ونجمة تليفزيون الواقع التي بلغ متابعوها عبر صفحتها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي 164 مليوناً، كايلي جينر، حيث نشرت صور رفقة صديقتها، مثيرة للجدل، لما بها من جرأة كبيرة وصلت إلى الأوضاع الحميمية بينهما.

---------------------------------

شاهد آخر الأخبار الساخنة :

• هل تذكرون نجمة مسلسل "باب الحارة" زوجة العقيد معتز .. لن تصدقو كيف اصبح شكلها اليوم .. (صور)

• أصغر مليارديرة في العالم وفنانة مشهورة تظهر في اوضاع حميمية مع صديقتها ..شاهد الصور

• هذا المشروب الذي يتناوله الكثير يومياً سبب رئيسي بالأزمة القلبية والجلطة الدموية ..ابتعد عنه الأن وعش مرتاح البال

• هذة الثمرة الرخيصة التي يتجاهلها الكثير تغنيك عن زيارة الطبيب وتحميك من اخطر الأمراض القاتلة كالسرطان والسكر ... تناولها الان وعش مرتاح البال

• الفنانة ياسمين عبدالعزيز تكشف عن مفاجأة جديدة حدثت في بداية حبها للفنان أحمد العواضي .. ومنى الشاذلي تنشر فيديوهات تقصم ظهر زهرة السينماء المصرية ..شاهد

• "لبوة" مجنونة تهاجم جاموس صغير ..وعندما اوشكت على افتراسه وغرست مخالبها في جسدة حدثت مفاجأة لم يتوقعها أحد وانقلب السحر على الساحر ..(شاهد صور لأشرس معركة)

• فنانة مشهورة تكشف ما حدث خلف الكواليس: ‘‘عادل إمام’’ أحرجني بهذا الفعل قبل أن يحتضنني ويحملني على كتفه .. أوجعني لكني لم أصرخ.. شاهد

• بملابس مثيرة .. الفنانة نوال الزغبي تمارس هوايتها المجنونة وتجلس على خرطوم الفيل ..شاهد

Advertisements

• أسد يخطف عروس من قبضة عريسها في غمضة عين.. شاهد كيف تصرف الزوج الجبان عندما غرس الأسد مخالبه في جسدها .. "فيديو’’

• عاجـــل : فيصل القاسم يعلن عن علاج فيروس "كورونا" الذي عجزت الصين عن اكتشافه

• العثور على أكبر "أفعى" بالعالم ..طولها 4 أمتار .. و12 شخص يمسكون بها ..شاهد

• الثمانينية البريطانية التي تزوجت شابًا مصريًا تفجر مفاجآت محرجة: هذا ما حدث لي في ‘‘ليلة الدخلة’’

• أسد يتزوج أنثى النمر .. شاهد كيف كانت النتيجة الصادمة في المولود الأول (صور)

• هذا المشروب "اللذيذ" ورخيص الثمن يعالج أمراض القلب والسرطان ويقضي على مشاكل الهضم وهشاشة العظام ..تناوله يومياً وعش مرتاح البال !!

• "MBC" تجمع فتاة جميلة بزوجها الذي سرق منها اغلى ما تملك وهجرها قبل ثلاث سنوات ..شاهد كيف كانت ردة فعلها عندما سمعت صوته لأول مرة ..(فيديو)

---------------------------------

وظهرت كايلي جينر مع صديقتها المقربة أناستازيا كارانيكولاو المعروفة بـ ستاسي بايبي، وهما لا ترتديان سوى فستانين شفافين أظهرا مفاتنهما.

ففي الصورة الأولى التقطت لـ ستاسي من الخلف حيث ظهرت مفاتنها بوضوح وهي تنزل على السلم، فيما كانت كايلي في الجهة المقابلة في مواجهة الكاميرا ووضعت يديها بين فخذيها لتخفي منطقتها الحساسة بينما أخفت بيدها اليسرى جزءاً من صدرها.

كما ظهرتا في صورة أخرى وقد تلاصق صدرها بصدر صديقتها حيث وقفتا في مواجهة بعضهما عن قرب وفي صورة أخرى بدت كايلي خلف ستاسي وقد أمسكتها من ذراعيها ووضعت رأسها على رقبتها.

وكايلي جينر هي دائمة الإثارة والجرأة التي تسببت في شهرتها وثرائها في سن صغير، كما أنها دائمة الاستعراض بجسدها وإثارة الجدل حولها.