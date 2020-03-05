شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن ألوية عسكرية وطيران الأباتشي تتوجه الأن نحو هذة المدينة العربية للانتقام من إيران وخوض المعركة الفاصلة ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - قالت صادر عسكرية ان عددا من الالوية العسكرية تحركت من محافظة مأرب ، نحو محافظة الجوف لاستعادة مدينة " الحزم" ، وكسر الهجوم الحوثي الذي شنته على عدد من مناطق محافظة الجوف .

وأضافت المصادر أن ثلاثة الوية عسكرية ترافقها قوة ضخمة تحركت من مأرب باتجاه محافظة الجوف لدحر عناصر المليشيا من مدينة الحزم .

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وذكرت المصادر ان الأولوية العسكرية التي توجهت نحو الجوف مجهزة بأحدث المعدات العسكرية وستخضون المعارك مع الحوثيين بمشاركة وإسناد من طيران الأباتشي .



وكانت عناصر المليشيا الحوثية الموالية لايران قد تمكنت قبل ايام من السيطرة على مدينة الحزم ، عاصمة محافظة الجوف ، بعد معارك عنيفة استمرت عدة أيام .