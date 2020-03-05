 هل تذكرون نجمة مسلسل "باب الحارة" زوجة العقيد معتز .. لن تصدقو كيف اصبح شكلها اليوم .. (صور)

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - تعرضت الممثلة السورية عهد ديب “خيرية باب الحارة وزجة العقيد معتز” لحادث سير خطير، نجت إثره من الموت بأعجوبة.

وفي تفاصيل الحادث، قالت عهد ديب : “خلال طريقي إلى منزلي وجدت أن أحد الشوارع مقطوع بسبب الصيانة، فوقفت جانباً لأسأل شرطي المرور عن الطريق الواجب سلوكه، لأفاجأ بصوت قوي جداً وبأن سيارتي تطير في الهواء فظننت أنه تفجير قريب، لكن الحقيقة أن إحدى السيارات المسرعة ضربت سيارتي بقوة، والحمد لله أن سيارتي لم تنقلب وبقيت كما هي، لكنها طارت لعدة أمتار”.

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وأكدت عهد ديب أنها فقدت الوعي بعدها ونقلها الناس إلى المستشفى، وهناك تبين أنها تعرضت لرضوض قوية في الرأس والكتف، وبأن لطف الله نجاها من موت محتم، خصوصاً أنها كانت تستخدم حزام الأمان.



وأكدت عهد ديب أنها فقدت الوعي بعدها ونقلها الناس إلى المستشفى، وهناك تبين أنها تعرضت لرضوض قوية في الرأس والكتف، وبأن لطف الله نجاها من موت محتم، خصوصاً أنها كانت تستخدم حزام الأمان.

كما كشفت أنها باتت قادرة على ممارسة حياتها بشكل طبيعي، وكل ما هنالك أنها تعاني من ألم في الرأس سيزول مع مرور الوقت.