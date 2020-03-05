محافظ شبوة يدشن العمل في طريق الدائري في مركز المحافظة

أعلن محافظ شبوة محمد بن عديو، اليوم الخميس، تدشين العمل في مشروع أول طريق دائري بمركز المحافظة بتكلفة تتجاوز مليوني و 200 ألف دولار من عائدات مبيعات نفط العقلة بمديرية عرماء.

ويربط المشروع مدخلي مدينة عتق من الاتجاهين الغربي والشمالي، ويمتد بينهم بشكل شبه مستقيم بطول ستة كيلو وسبعمائة متر، وبعرض ثلاثين مترا موزعة على مسارين للسير وبعرض سبعة مترات لكل منهما وجزيرة وسطية بعرض ستة مترات، مع خمسة مترات أكتاف جانبية لكل اتجاه.

وأكد بن عديو، أهمية المشروع في تسهيل حركة السير من وإلى مدينة عتق، منوهاً بإضافاته الجمالية على المظهر العام.

وأشاد بالتصاميم الهندسية للمشروع الذي يربط بصورة مباشرة بين الطريق الدولي وطريق نصاب، مؤكدا مواصلة العمل على تحسين بنية الشوارع الحضرية للمركز الإداري الأول للمحافظة مدينة عتق واستكمال سفلتتها بشكل عام.





