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تراجع للدولار والسعودي امام الريال اليمني في صنعاء وعدن اليوم الخميس

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شكرا لبحثكم عن خبر تراجع للدولار والسعودي امام الريال اليمني في صنعاء وعدن اليوم الخميس والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - صنعاء


شراء

الدولار الأمريكي: 595-597

الريال السعودي: 156.5-157

بيع

الدولار الأمريكي: 598-599

الريال السعودي:157.5-158

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عدن

شراء

الدولار الأمريكي:640-641

الريال السعودي: 168.5

بيع

الدولار الأمريكي:643-644

الريال السعودي:169-170

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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