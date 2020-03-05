شكرا لبحثكم عن خبر تراجع للدولار والسعودي امام الريال اليمني في صنعاء وعدن اليوم الخميس والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - صنعاء
شراء
الدولار الأمريكي: 595-597
الريال السعودي: 156.5-157
بيع
الدولار الأمريكي: 598-599
الريال السعودي:157.5-158
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عدن
شراء
الدولار الأمريكي:640-641
الريال السعودي: 168.5
بيع
الدولار الأمريكي:643-644
الريال السعودي:169-170
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.