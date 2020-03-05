شكرا لبحثكم عن خبر تراجع للدولار والسعودي امام الريال اليمني في صنعاء وعدن اليوم الخميس والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - صنعاء

شراء الدولار الأمريكي: 595-597 الريال السعودي: 156.5-157 بيع الدولار الأمريكي: 598-599 الريال السعودي:157.5-158 ....................... Advertisements عدن شراء الدولار الأمريكي:640-641 الريال السعودي: 168.5 بيع الدولار الأمريكي:643-644 الريال السعودي:169-170

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