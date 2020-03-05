رئيس الوزراء يشيد بالتسهيلات التي تقدمها الأردن للمواطنيين اليمنيين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 مارس 2020

الخليج 365 - وكالات

أشاد رئيس الوزراء، الدكتور “معين عبدالملك”، بالتسهيلات والمزايا المقدمة للمواطنين اليمنيين في الأردن والتنسيق المشترك في هذا الجانب .

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جاء ذلك في رسالة خطية بعثها إلى نظيره الأردني، الدكتور عمر الرزاز .

وسلم الرسالة سفير اليمن لدى الأردن علي العمراني، خلال لقائه اليوم أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية الدكتورة سجا المجالي، بحسب وكالة سبأ الرسمية .

وتتضمن الرسالة علاقات التعاون بين البلدين والشعبين الشقيقين، وآفاق تعزيزها وتطويرها، إضافة إلى عدد من المواضيع والقضايا ذات الاهتمام المشترك .

كما ناقش السفير العمراني مع امين عام وزارة الخارجية الأردنية مستجدات الأوضاع في اليمن.