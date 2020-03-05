القوات الجنوبية بالضالع تشتبك مع المليشيات في الأزارق وترقب كبير يسود باقي الجبهات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 مارس 2020

الضالع - الخليج 365

اندلعت اشتباكات عنيفة بين وحدات القوات الجنوبية و عناصر مسلحي جماعة الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران في محيط منطقة المواجهات غربي مديرية الأزارق.



وأفادت مصادر محلية، إن اشتباكات عنيفة اندلعت في محيط منفذ تورصة الحدودي بين قوات اللواء الخامس مقاومة جنوبية و مسلحين حوثيين بعد تحركات مريبة و محاولة استحداث ثكنات عسكرية جديدة من قبل الأخيرة هناك.

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وطبقا للمصادر فان الإشتباكات استخدمت فيها الأسلحة الرشاشة وعددا من العيارات النارية المتوسطة.

وفي سياق متصل أوضح العقيد وضاح الأزرقي، بأن حالة من الهدوء المشوب بالحذر تخيم على الأجواء في جبهات الجب و بتار و الفاخر و مريس شمال و غربي الضالع.

وأضاف أيضا، تواصل المليشيات الحوثية تحشيد مقاتليها نحو مناطق المواجهات بالضالع، في الوقت الذي نؤكد فيه ان القوات الجنوبية متأهبة للتعامل مع أي تصعيد حوثي محتمل.

يذكر ان القوات الجنوبية المشاركة ضمن عمليات معركة "صمود الجبال" بالضالع، أعلنت في وقت سابق رفع جهوزيتها الكاملة و استعدادها لخوض معركة الحسم الأخيرة مع المليشيات.