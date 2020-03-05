القوات الجنوبية تخوض اشتباكات عنيفة مع المليشيات في مرخزة بالضالع 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 مارس 2020
الضالع - الخليج 365
اندلعت اشتباكات عنيفة بمختلف أنواع الأسلحة بين وحدات القوات الجنوبية وعناصر مسلحي جماعة الحوثي في محيط منطقة مرخزة جنوبي مدينة الفاخر بمحافظة الضالع.
وبحسب مصدر ميداني في القوات الجنوبية فان الأخيرة تخوض اشتباكات عنيفة على وقع هجوم حوثي عنيف على مواقع القوات الجنوبية في الجبهة المشتعلة.
وطبقا للمصدر فان الإشتباكات العنيفة مستمرة، في الوقت الذي منعت فيه القوات الجنوبية مسلحي المليشيات من تنفيذ مخطط الإلتفاف على مواقع القوات الجنوبية عبر إحدى الطرق الفرعية.
وتأتي هذه الإشتباكات في الفاخر بعد ساعات قليلة من اشتباكات مماثلة في جبهة الأزارق جنوب غربي الضالع.
يذكر ان المليشيات الحوثية و بحسب مصادر استخباراتية تنوي تنفيذ مخطط عسكري بعد حصولها على معلومات دقيقة تشير الى ذلك حسب إحاطة المصادر.
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