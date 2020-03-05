عدن .. الإنتقالي يختتم دورة تدريبية لأعضاء القيادات المحلية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
اختتمت الدائرة التنظيمية في الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، صباح اليوم الخميس، الدورة التدريبية التي أقيمت في "أساليب المتابعة والتقييم لأداء العاملين في هيئات المجلس الانتقالي"، واستهدفت أعضاء القيادات المحلية في المحافظات، بحضور اللواء سالم عبدالله السقطري، مساعد الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس .
وفي ختام الدورة، أشاد اللواء سالم عبدالله السقطري، بمستوى الانضباط لدى المتدربين في هذه الدورة، مؤكداً على أن سينعكس إيجاباً على تنظيم العمل المؤسسي داخل هيئات المجلس بأسلوب سلس.
وشدد السقطري على ضرورة تطبيق ما تلقاه المتدربين في الدورة على أرض الواقع في عمل الهيئات، وتنفيذ العمل المؤسسي عبر تنظيم وتنسيق العمل التنظيمي والإداري .
ونوّه مساعد الأمين العام بأن هذه المرحلة تتطلب عملا مؤسسياً داخل هيئات المجلس الانتقالي عبر العمل النموذجي و التراتبي لهيئات المجلس كعنوان للدولة الجنوبية القادمة.
بدوره أشار رئيس الدائرة التنظيمية منصور زيد حيدرة، إلى أن هذه الدورة ستسهم في رفع مستوى العمل في الهيئات المحلية للمجلس من خلال نقل المعلومات التي تلقوها في الدورة وترجمتها على واقعهم العملي.
وتمنى حيدرة أن تكون هذه الدورة قد حققت مخرجاتها في إكساب المشاركين حصيلة كافية من المعلومات التي ستسهم في رفع مستوى العمل في الهيئات المحلية للمجلس وتحسين الأداء المؤسسي والتنظيمي .
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