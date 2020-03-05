شكرا لبحثكم عن خبر شاهد .. الحوثي امين عاطف يستعرض بصورة من منزل المحافظ العكيمي بالجوف والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نشر قيادي حوثي شارك ضمن قوات المليشيات الحوثي في معارك الجوف ضد قوات الجيش الوطني في الجوف.

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وحسب "الصورة" نشهرها القيادي في مليشيات الحوثيين الشيخ القبلي "امين عاطف" صورة له وهو إلى جانب قيادات اخرى في منزل اللواء أمين العكيمي في منطقة الجر بمحافظة الجوف.

وسيطرة مليشيات الحوثيين على عدد من مديريات الجوف عقب معارك عنيفة تمكنت من خلالها المليشيات التقدم في الارض وانسحبت قوات الجيش بقيادة العكيمي الى شرق مدينة الحزم.