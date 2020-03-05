شكرا لبحثكم عن خبر كارثة تهدد أهم مورد غذائي لسكان العاصمة عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - حذر مسؤول حكومي من كارثة محدقة بالبيئة البحرية واتساع مساحة التلوث فيها.

وارجع المهندس محمد مبارك بن عيفان رئيس الهيئة العامة للشئون البحرية اسباب الكارثة في البيئة البحرية الى توقف العمل بمنظومة معالجة مياه المجاري في عدن وما يترتب ذلك من مخاطر كبيرة استعرضها في نداء نشره قبل قليل على منصته بالفيسبوك .

وكتب بن عيفان المتخصص في مجال الشئون البحرية :

Advertisements

"منذ نهاية الحرب في عدن ونحن في الهيئة العامة للشئون البحرية ننادي ونناشد وأحياناً سعينا ليصبح موضوع راي عام المطالبه بإعادة تشغيل منظومة معالجة مياه المجاري بعدن ، وهي لا تكلف شيء امام الهبل الذي تصرف فيه الأموال العامة ، ولكن لا حياة لمن تنادي ، والظاهر ان من الابتلاء ان قلة الخير ومواضيع الرويبضه في كل مجال لم يتركوا للمفيد والخير ان يسمع صوته.

مازالت الفرصة أمامنا لنتجنب كارثة حقيقية ويتم اعادة العمل بمنظومة معالجة مياه المجاري والتي تنتهي بمياه المجاري لتصب في البحر باقل ضرر على البيئة البحرية.

نكرر النداء .. مياه المجاري عندما تنتهي في البحر دون معالجة يعني فيها مخلفات المستشفيات والورش وغسيل السيارات والمنظفات الكيميائية وغيره ممكن ان تسبب تلوث لا يرى له لون مثل التلوث من السفن ويكون اخطر وافدح بكثير"