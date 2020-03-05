شكرا لبحثكم عن خبر منها اليمن والسعودية.. الفيفا يتجه لتاجيل تصفيات آسيا المزدوجة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أنه بصدد تسليم الاتحادات الأهلية في قارة آسيا، اقتراحا رسميا بتأجيل مباريات التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وقال "فيفا" في بيان رسمي له اليوم الخميس، إنه سيتم إبلاغ الاتحادات الأهلية في آسيا بـ"اقتراح رسمي" بتأجيل مباريات التصفيات الآسيوية بسبب انتشار فيروس كورونا.

ووفقًا لبيان الفيفا، فإن صحة وسلامة جميع المشاركين في مباريات كرة القدم تظل على رأس أولويات الاتحاد الدولي، مؤكدا أنه سيتم التشاور في هذا الاقتراح مع الاتحادات الأهلية خلال الأيام المقبلة، قبل قيام الفيفا بتقديم تحديثًا بشأن هذه المنافسات.

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وذكر أن الجلسة شهدت أيضًا مناقشة موضوعات أخرى مثل التصفيات الأولمبية للسيدات بين كوريا الجنوبية والصين، وكذلك بطولة كرة الصالات 2020.

وشدد البيان على أن الفيفا سيواصل مراقبة الوضع فيما يتعلق بتفشي فيروس كورونا بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

ومن المقرر أن تعلب اليمن والسعودية يوم ٢٦ الجاري في ملعب الجوهرة بجدة.