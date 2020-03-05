شكرا لبحثكم عن خبر المقدشي يراس أول اجتماع لقيادة التحالف بحضور العرادة والعكيمي .. تفاصيل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وزير الدفاع يترأس اجتماعا ضم قيادات عسكرية كبيرة ومحافظي مأرب وصنعاء والجوف للوقوف على آخر التطورات

ترأس ‏وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي اجتماعا ضم رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز ومحافظي محافظات مأرب اللواء سلطان العرادة، وصنعاء اللواء عبدالقوي شريف، والجوف اللواء أمين العكيمي، بحضور قائد قوات تحالف دعم الشرعية بمأرب اللواء الركن عبدالحميد المزيني .

‏الإجتماع شدّد على أهمية رفع الجاهزية القتالية إلى أعلى مستوى لدى جميع الوحدات العسكرية والأمنية لمواجهة المخاطر والتحديات الماثلة، ومتابعة سير العمليات في مختلف جبهات القتال مع المليشيا الحوثية المتمردة، والتأكيد على ضرورة تحمل الجميع مسئولياتهم وعدم التهاون مع أي تقصير أو تخاذل.

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وشدد ‏وزير الدفاع على أهمية رفع الروح المعنوية للمقاتلين وحفظ الأمن والاستقرار في المناطق والمحافظات المحررة، والتعامل بحزم مع أي محاولات للاخلال بالسكينة العامة والضرب بيد من حديد ضد كل العناصر التخريبية.

‏الإجتماع أشاد بالمواقف الوطنية لأبناء محافظتي مأرب والجوف وبقية المحافظات إلى جانب الدولة والقيادة الشرعية والدفاع عن الثورة والجمهورية والمكتسبات الوطنية معبراً عن الفخر والاعتزاز بالالتفاف الشعبي مع القوات المسلحة والثقة الثابتة بمؤسسة الوطن الدفاعية التي تخوض معارك تحرير الوطن.

و أختتم ‏الفريق المقدشي: المعركة الوطنية لن تتوقف إلا باستعادة كافة مؤسسات الدولة والقضاء على كافة براثن الإمامة والكهنوت التي تسعى إلى إعادة اليمن إلى عصور الظلام والرجعية والتخلف.