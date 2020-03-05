- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عدن .. تنفيذ حملة إزالة الإستحداثات العشوائية في المنصورة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 مارس 2020
عدن - الخليج 365
نفذ مكتب الأشغال العامة والطرق بمديرية المنصورة وبمساندة الأجهزة الأمنية، اليوم الخميس، حملة لإزالة الإستحداثات المخالفة والبسطات العشوائية .
وشملت الحملة جولة التوفيق بشارع الخمسين في منطقة كابوتا ، وبلوك 11 المقابل لمقبرة الشهداء ، وكذا في حي عبدالعزيز عبدالولي .
وجاءت الحملة بعد أن شهدت تلك المناطقة البسط والبناء في تلك المواقع من قبل البعض مستغلين الأوضاع الإستثنائية الراهنة التي تمر بها البلد .
وأكد مدير عام مديرية المنصورة بمحافظة عدن محمد عمر البري ، حرص قيادة المديرية في إزالة جميع الأبنية العشوائية المخالفة للمخططات وفي المساحات والأراضي العامة والخاصة المغتصبة من قبل بعض الخارجين عن القانون .
وأشار مدير عام المنصورة محمد البري ، إلى أن تنفيذ حملات إزالة العشوائيات تأتي في إطار حرص وإهتمام قيادة السلطة المحلية بالمديرية في الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة والمخططات العمرانية ، مؤكداً بأن أعمال الإزالة ستسري دون إستثناء للأبنية العشوائية المخالفة ، بعد إستيفاء كافة الإجراءات القانونية والقرارات المحددة الصادرة من قبل مكتب الأشغال العامة بمديرية المنصورة .
حضر التنفيذ مدير مكتب الأشغال العامة والطرق بالمديرية المهندس عبدالناصر محمد ، ومدير شرطة الدرين العقيد محمد قائد عقيبة ، ونائب مدير شرطة كابوتا النقيب عنان محمد بن محمد ، وقائد طوارئ الحزام الأمني - قطاع المنصورة - عبدالصمد فرج العمري .
كانت هذه تفاصيل خبر عدن .. تنفيذ حملة إزالة الإستحداثات العشوائية في المنصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.