عدن .. تنفيذ حملة إزالة الإستحداثات العشوائية في المنصورة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 مارس 2020

عدن - الخليج 365

نفذ مكتب الأشغال العامة والطرق بمديرية المنصورة وبمساندة الأجهزة الأمنية، اليوم الخميس، حملة لإزالة الإستحداثات المخالفة والبسطات العشوائية .



وشملت الحملة جولة التوفيق بشارع الخمسين في منطقة كابوتا ، وبلوك 11 المقابل لمقبرة الشهداء ، وكذا في حي عبدالعزيز عبدالولي .

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وجاءت الحملة بعد أن شهدت تلك المناطقة البسط والبناء في تلك المواقع من قبل البعض مستغلين الأوضاع الإستثنائية الراهنة التي تمر بها البلد .

وأكد مدير عام مديرية المنصورة بمحافظة عدن محمد عمر البري ، حرص قيادة المديرية في إزالة جميع الأبنية العشوائية المخالفة للمخططات وفي المساحات والأراضي العامة والخاصة المغتصبة من قبل بعض الخارجين عن القانون .

وأشار مدير عام المنصورة محمد البري ، إلى أن تنفيذ حملات إزالة العشوائيات تأتي في إطار حرص وإهتمام قيادة السلطة المحلية بالمديرية في الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة والمخططات العمرانية ، مؤكداً بأن أعمال الإزالة ستسري دون إستثناء للأبنية العشوائية المخالفة ، بعد إستيفاء كافة الإجراءات القانونية والقرارات المحددة الصادرة من قبل مكتب الأشغال العامة بمديرية المنصورة .

حضر التنفيذ مدير مكتب الأشغال العامة والطرق بالمديرية المهندس عبدالناصر محمد ، ومدير شرطة الدرين العقيد محمد قائد عقيبة ، ونائب مدير شرطة كابوتا النقيب عنان محمد بن محمد ، وقائد طوارئ الحزام الأمني - قطاع المنصورة - عبدالصمد فرج العمري .