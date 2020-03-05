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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصادر لـ"اليمن العربي": مُخطط إخواني لحرف العقيدة القتالية ضد الحوثية إلى التحالف والشرعية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 مارس 2020
الخليج 365 - علي كامل:
قالت مصادر مطلعة، إن "المخطط الاخواني يرتكز على غسل أدمغة المواطنين وتغيير مفهوم "العدو" من "المليشيات الحوثية" إلى عدو وهمي "التحالف وشرفاء الشرعية".
وبحسب مصادر"الخليج 365"، وبهذا يتم بعدها حرف العقيدة القتالية لدى الجيش والشرطة والمجتمع من عقيدة قتالية ضد "المليشيات الحوثية" إلى عقيدة قتالية ضد "التحالف وشرفاء الشرعية".
ووفقاً للمصادر ذاتها، استخدم الإخوان آلتهم الإعلامية بشكل مكثف لهذا الغرض وللأسف وقع بعض الساذجين في شراك مخططهم وسلموا عقولهم للإخوان يعبثون بها كما يريدون.
وطبقاً للمصادر، فبعد اعتقادهم بنجاح خطتهم سلموا المناطق المحررة للمليشيات الحوثية بما فيها من معسكرات وأسلحة وبكل وقاحة؛ لكن تفاجأت جماعة الإخوان بوجود إعلام قوي يكشف مخططهم ويفضح تآمرهم على الوطن فوقعوا بشر أعمالهم وأصبح الكثير من الناس الواعية يمقتونهم ويزدرونهم ويرفضون جرائمهم ويلعنون وجودهم".
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