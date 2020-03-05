شبوة .. تدشين مشروع أول طريق دائري في عتق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 مارس 2020

الخليج 365 - وكالات

دشن محافظ شبوة محمد بن عديو، اليوم، العمل في مشروع أول طريق دائري بمركز محافظة شبوة مدينة عتق، بتكلفة تتجاوز مليوني و 200 ألف دولار من عائدات مبيعات نفط العقلة بمديرية عرماء.

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ويربط المشروع مدخلي مدينة عتق من الاتجاهين الغربي والشمالي، ويمتد بينهم بشكل شبه مستقيم بطول ستة كيلو وسبعمائة متر، وبعرض ثلاثين مترا موزعة على مسارين للسير وبعرض سبعة مترات لكل منهما وجزيرة وسطية بعرض ستة مترات، مع خمسة مترات أكتاف جانبية لكل اتجاه.

وبحسب وكالة سبأ الحكومية، فقد أكد المحافظ بن عديو، أهمية المشروع في تسهيل حركة السير من وإلى مدينة عتق، منوهاً بإضافاته الجمالية على المظهر العام .. مشيدا بالتصاميم الهندسية للمشروع الذي يربط بصورة مباشرة بين الطريق الدولي وطريق نصاب .

وأكد على مواصلة العمل على تحسين بنية الشوارع الحضرية للمركز الإداري الأول للمحافظة مدينة عتق واستكمال سفلتتها بشكل عام.

حضر التدشين وكيل محافظة شبوة الدكتور عبدالقوي لمروق، ومدير عام مكتب الأشغال العامة والطرق في شبوة المهندس حسن البرمة ومدير شركة يبيب للمقاولات المنفذة للمشروع سالم يبيب.