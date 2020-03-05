البركاني يستعرض مع المؤسسات الألمانية إنتهاكات الميليشيات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 مارس 2020

الخليج 365 - وكالات

إستعرض رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، اليوم، في العاصمة الالمانية برلين، مع رئيس مؤسسة فريدريش ايبرت الالمانية كورت بيت وعدد من قيادات المؤسسة، ماتقوم به المليشيا الحوثية من انتهاكات ضد ابناء الشعب اليمني من خلال عملية إعتقال السياسيين والصحفيين وتعذيبهم في المعتقلات ،وتغيير المناهج الدراسية، وتجنيد الأطفال وانتهاك لحقوق المرأة وافشالهم لجهود السلام.



وناقش رئيس مجلس النواب مع رئيس مؤسسة فريدريش ايبرت الالمانية،تطورات الاوضاع على الساحة الوطنية وكذا إسهامات المؤسسة ودعمها للعديد من جوانب التنمية في اليمن،وجرائم الانقلاب الحوثي المدعوم ايرانيا وما تسبب به من تدمير لكافة المشاريع في اليمن وخصوصا ما يتعلق بالجوانب الديمقراطية وانقلابه على مخرجات الحوار الوطني.

واشار البركاني الى الاوضاع في المحافظات اليمنية والحصار المفروض على مدينة تعز من قبل المليشيا الحوثية وحالة النزوح الحالية في محافظة الجوف وما تقوم به مليشيا الحوثي من أعمال تدمير ونهب للمتلكات العامة والخاصة.

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وثمن رئيس مجلس النواب الدور الذي تقوم به مؤسسة فردرش في بلادنا.

من جانبه اكد رئيس مؤسسة فريدريش، اهتمام المؤسسة بالوضع في اليمن وحرصها على دعم العديد من المجالات التي تخدم الشعب اليمني..مشيراً الى ان المؤسسة ستواصل جهودها في اليمن..معبرا عن شكره لتعاون ودعم الحكومة اليمنية لأنشطة المؤسسة المنفذه في اليمن.

حضر اللقاء نائب رئيس مجلس النواب محمد الشدادي واعضاء المجلس زيد الشامي وعلي المعمري وعمر العمودي ،وسفير بلادنا لدى برلين الدكتور يحيى الشعيبي.

وكان رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، قد استعرض ،اليوم،خلال لقائه بالعاصمة الالمانية برلين، رئيس مؤسسة برجهوف الألمانية ،آندريا وكبير الخبراء الاستشاريين بالمؤسسة السيد آوليفر وعدد من المختصين في المؤسسة، أوجه التعاون القائم بين بلادنا ومؤسسة برجهوف في مختلف المجالات.

واشاد البركاني خلال اللقاء بحضور نائب رئيس مجلس النواب محمد الشدادي، وأعضاء المجلس علي المعمري، وعمر العمودى وسفير بلادنا لدى برلين الدكتور يحيى الشعيبي،بجهود المؤسسة واسهاماتها الفاعلة في اليمن.. معربا عن أمله في أن تسهم مؤسسة برجهوف بشكل أكبر في عملية بناء السلام المستدام في اليمن من خلال الورش والرؤى التي تعدها لصناعِ القرار بجمهورية ألمانيا الاتحادية والاتحاد الأوروبي والقائمة على قراءة تحليلية واقعية للشأن اليمني في سياقه السياسي والاجتماعي والتاريخي.