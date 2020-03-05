شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قدمت من مدينة تعز.. اللواء ٣٥ يضبط مركبة محملة بالذخائر كانت في طريقها للحوثيين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 مارس 2020 Advertisements تعز - الخليج 365 تمكن افراد إحدى النقاط التابعة للواء ٣٥مدرع في جبهة الاقروض بريف تعز الجنوبي من ضبط مركبة محملة بالذخائر كانت متجه إلى ميليشيات الحوثي الانقلابية في الحوبان.

وقال مصدر عسكري وفق ما نشره "اعلام الواء ٣٥مدرع"، إن النقطة العسكرية اشتبهت بمركبة دفع رباعي (صالون) وعند تفتيشها عُثر على ذخائر متنوعة منها ذخائر مدفعية ورشاشات ثقيلة. ووجهت قيادة اللواء٣٥مدرع بتسير حملة عسكرية من عدة أطقم إلى منطقة الاقروض، لأخذ السيارة وسائقها والذخائر إلى مقر قيادة اللواء، للتحقيق في الحادثة ومعرفة تفاصيلها، وفق ما أكده المصدر

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