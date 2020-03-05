غرفة تجارة وصناعة حضرموت تنظم فعالية التبادل التجاري للمستفيدات من مشروع "بريف وومن" 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 مارس 2020

المكلا / أشرف باجبير

نظمت غرفة تجارة وصناعة حضرموت بقاعة صالة مكة بالمكلا الخميس 5 مارس 2020م فعالية التبادل التجاري للمستفيدات من مشروع ( بريف وومن ) بتمويل وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر ( smEps ) بمشاركة 24 شركة تجارية وبحضور 51 مستفيدة من سيدات الأعمال المشاركات بمشروع ( بريف وومن ) التابع لوكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر وفي حفل الافتتاح للفعالية استعرضت الأستاذة / أوسيناء باحيدان مدير وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر فرع حضرموت نبذة تعريفية عن المشروع الذي يهدف إلى دعم وتشجيع سيدات الأعمال وربطهن بقطاعات الأعمال والشركات التجارية الرائدة في حضرموت مشيراً إلى أن هذه تعد المرحلة الأولى للمشروع وهناك مرحلة ثانية سيتم تدشينها خلال المدة القادمة .

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من جانبها قالت المهندسة / مريم بافضل رئيسة قسم سيدات الأعمال بغرفة تجارة وصناعة حضرموت أن القسم يهتم بقطاع المرأة وتأهيلها وتدريبها وإدخالها لسوق العمل من خلال المشاركة في مثل هذه الفعاليات التجارية التي تحقق نقلة نوعية جديدة لسيدات الأعمال وربطهن بالشركات التجارية المختصة حسب مجالاتهن وكذلك تبادل المنافع التجارية والتسويقية فيما بينهم وخلق علاقات شراكة مع الشركات المتخصصة في حضرموت مثمناً مشيراً إلى أن هذه النجاحات والإنجازات التي حققها قسم سيدات الأعمال بالغرفة التجارية يأتي بدعم واهتمام مجلس إدارة الغرفة التجارية ممثلة بالأستاذ عمر عبدالرحمن باجرش رئيس المجلس ونائبه الأستاذ فارس خالد بن هلابي اللذين يقدمون كافة الخدمات والتسهيلات اللازمة لتشجيع سيدات الأعمال على المشاركة الفعالة في مختلف المعارض والفعاليات التجارية لفتح لهن آفاق جديدة في سوق العمل المحلي شاكراً كل من ساهم في إنجاح هذه الفعالية التجارية وكذلك وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر لتمويلها ودعمها لسيدات الأعمال في حضرموت .

بعد ذلك تم افتتاح المعرض الترويجي والتسويقي للمستفيدات من مشروع بريف وومن لعرض اعمالهن ومنتجاتهن وكذلك الشركات والمؤسسات المشاركة بالفعالية بهدف فتح باب التبادل التجاري بين المستفيدات والشركات والمؤسسات العاملة في محافظة حضرموت .

حضر الفعالية كل من : الأستاذ / محمد عمر باباسط رئيس قسم التعاون والتنسيق بالغرفة التجارية والصناعية بحضرموت والأستاذة / نور المرشدي مدير دائرة المرأة بمكتب وزارة الصناعة والتجارة بساحل حضرموت ومستشارين مشروع بريف وومن بوكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر smEps .