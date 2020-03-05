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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لقاء في عدن يبحث التنسيق بين الإنتقالي والمفوضية الجنوبية لمكافحة الفساد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 مارس 2020
عدن - الخليج 365
التقى صباح اليوم الدكتور “عبدالناصر الوالي”، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، رئيس القيادة المحلية للعاصمة عدن، اليوم الخميس، الدكتور زيد قاسم ثابت، رئيس المفوضية الجنوبية المستقلة لمكافحة الفساد.
وبحث اللقاء عملية التنسيق والتعاون بين المجلس الانتقالي الجنوبي والمفوضية الجنوبية المستقلة لمكافحة الفساد في مجال مكافحة الفساد، وعملية توسيع المشاركة في قيادة المفوضية، وتأسيس فروعها في المحافظات.
وأكد الدكتور الوالي خلال اللقاء، استعداد المجلس الانتقالي الجنوبي، دعم عملية تأسيس المفوضية في العاصمة عدن وفروع لها باقي محافظات الجنوب، وتسخير كافة الامكانيات المتاحة لتؤدي دورها بكل استقلالية وشفافية.
ومن جانبه، أبدى الدكتور زيد قاسم ارتياحه لما لمسه من اهتمام من قبل قيادة المجلس الانتقالي فيما يخص توسيع عمل المفوضية، واستعدادها لإيجاد آليات للتنسيق والتعاون بين الجانبين لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد في مرافق ومؤسسات الدولة في الجنوب.
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