اجتماع لقيادات رفيعة بمأرب يؤكد رفع الجاهزية القتالة إلى أعلى مستوى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 مارس 2020

مأرب - الخليج 365

أكد اجتماع عسكري بمحافظة مأرب، على أهمية رفع الجاهزية القتالية إلى أعلى مستوى لدى جميع الوحدات العسكرية والأمنية لمواجهة كافة المخاطر والتحديات.



وفي التفاصيل، ترأس وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي،اليوم، اجتماعاً موسعاً ضم رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز ومحافظي محافظات مأرب اللواء سلطان العرادة، وصنعاء اللواء عبدالقوي شريف ، والجوف اللواء أمين العكيمي، لمناقشة التطورات والمستجدات الميدانية.

وشدّد الاجتماع بحضور قائد قوات تحالف دعم الشرعية بمأرب اللواء الركن عبدالحميد المزيني،على أهمية رفع الجاهزية القتالية إلى أعلى مستوى لدى جميع الوحدات العسكرية والأمنية لمواجهة المخاطر والتحديات الماثلة، ومتابعة سير العمليات القتالية في مختلف جبهات القتال مع المليشيا الحوثية المتمردة، والتأكيد على ضرورة تحمل الجميع مسئولياتهم في هذه المرحلة الفاصلة التي يمر بها الوطن وعدم التهاون مع أي تقصير أو تخاذل.

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كما شدد وزير الدفاع ،على أهمية رفع الروح المعنوية للمقاتلين وحفظ الأمن والاستقرار في المناطق والمحافظات المحررة، والتعامل بحزم مع أي محاولات للاخلال بالسكينة العامة والضرب بيد من حديد ضد كل العناصر التخريبية.

وأشاد الاجتماع بالمواقف الوطنية لأبناء محافظتي مأرب والجوف وبقية المحافظات إلى جانب الدولة والقيادة الشرعية والدفاع عن الثورة والجمهورية والمكتسبات الوطنية..معبراً عن الفخر والاعتزاز بالالتفاف الشعبي مع القوات المسلحة والثقة الثابتة بمؤسسة الوطن الدفاعية التي تخوض معارك تحرير الوطن من براثن المليشيا الارهابية.

وأشار الفريق المقدشي الى أن المعركة الوطنية لن تتوقف إلا باستعادة كافة مؤسسات الدولة والقضاء على كافة براثن الإمامة والكهنوت التي تسعى إلى اعادة اليمن إلى عصور الظلام والرجعية والتخلف.

وقد ثمّن الاجتماع الدور الأخوي للأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ومساندتهم لليمن لاستعادة دولته والتحرر من المخططات والأطماع الإيرانية التخريبية.