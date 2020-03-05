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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هدم مبنى لمدير الأحوال المدنية بإب واختطاف أحد المواطنين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 مارس 2020
إب - الخليج 365
أقدم مسلحون على هدم المبنى الذي قام بإنشائه مدير الأحوال المدنية في شارع العدين بمحافظة إب، وسط اليمن.
وقالت مصادر محلية، إن "مسلحين من بيت العرومي قاموا بهدم المبنى الذي قام بإنشائه مدير الاحوال المدنية في شارع العدين بجوار مؤسسة الأحوال المدنية وبأرضية بيت العرومي، وسط تبادل إطلاق النار بين مسلحي بيت العرومي ومسلحي مدير الأحوال المدنية.
وبحسب المصادر، فإن مليشيا الحوثي تنحاز إلى جانب مسلحي مدير الأحوال المدنية القيادي الحوثي "الحارثي" وتقوم بخطف عدد من أبناء بيت العرومي واقتيادهم إلى سجون المليشيا بمدينة إب.
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