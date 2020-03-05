شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل نجل قيادي حوثي من إب في جبهات الجوف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 مارس 2020 Advertisements متابعات_الخليج 365 قتل نجل قيادي حوثي من أبناء محافظة إب، وذلك بنيران القوات الحكومية بمحافظة الجوف.

وأفادت مصادر محلبة بمصرع نجل القيادي الحوثي "شاكر الشبيبي" والذي يشغل منصب مدير أمن مديرية العدين ومشرف المليشيا الأمني للمربع الغربي لمحافظة إب. وأكدت مصادر مطلعة، مصرع المدعو "بشار الشبيبي" بنيران القوات الحكومية بمحافظة الجوف.

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