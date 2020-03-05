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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بالصور.. مدير عام مديرية مدينة المكلا يلتقي ممثلين منظمة CSSW والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 مارس 2020
حضرموت - الخليج 365
التقى مديرعام مديرية مدينة المكلا العميد حسين هاشم الحامد صباح اليوم بمكتبه ممثلين منظمة ( CSSW ) وذلك للتنسيق مع السلطة المحلية بالمديرية لتنفيذ مشروع خدمات النوع الإجتماعي والمساحة الآمنه للنساء والفتيات المزمع تنفيذه بالمديرية خلال الشهر الجاري
حيث استمع الحامد من منسق مشروع خدمات النوع الإجتماعي والمساحة الآمنه للنساء والفتيات الدكتورة/ سارة علوي الشرفي الى شرحا وافيا عن المشروع الذي تنفذه منظمة ( CSSW ) بتمويل من صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) الهادف الى تقديم خدمات متعددة القطاعات للنساء والفتيات المعنفات والمستضعفات منها خدمات في الدعم النفسي الاجتماعي والارشاد الاسري بالاضافة الى الدعم القانوني والتدريب و التأهيل والتمكين الاقتصادي عبر فتح مشاريع صغيرة لهن.
من جانبه رحب المدير العام بالتعاون مع القائمين على المشروع من خلال تهيئة الاجواء المناسبة لهم لإتمام تنفيذ المشروع بسهولة ويسر مشيرا الى ان السلطة المحلية بمديرية المكلا ستعمل على التنسيق للقائمين على المشروع لدى الجهات الحكومية المعنية.
من جانب اخر تم خلال اللقاء التوقيع على اتفاقية شراكة بين السلطة المحلية بالمديرية و المتمثلة في العميد حسين هاشم الحامد ومنظمة (CSSW) بحضور المسؤول المالي بالمنظمة الاستاذ/ عوض أحمد باوزير و مديرة المساحه الآمنة للنساءوالفتيات الاستاذه/ منى فرج قراد
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