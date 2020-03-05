أمنية تعز تشدد على رفع مستوى الجاهزية للجيش والأمن وتقر منع حركة الدراجات 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 مارس 2020

تعز - الخليج 365

عقدت اللجنة الأمنية بمحافظة تعز، اجتماعا لمناقشة التطورات الجارية وسبل مواجهتها ورفع الجاهزية، وتعزيز الحالة الأمنية لمواجهة التحديات.



وتطرق وكيل أول المحافظة الدكتور عبد القوي المخلافي، خلال الاجتماع إلى جهود القيادات العسكرية والامنية في قيادة معركة التحرير، وتطبيع الأوضاع في المحافظة، وإعادة بناء مؤسسة الجيش والأمن على أسس سليمة.

وقال المخلافي إن مواجهة الانقلاب وكسر جبروته قد صنع لقادة التحرير ورجال الجيش الوطني وأبناء محافظة تعز مكانة مضيئة في صفحات التاريخ، وجعل من محافظة تعز نموذجا في الفداء والتضحية والصمود.

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من جانبه شدد نائب رئيس اللجنة الأمنية، قائد المحور، اللواء الركن خالد فاضل، على ضرورة توحيد القرار ومراجعة الخطة الأمنية، وتعزيز التعاون بين الوحدات الأمنية والمجتمع، ورفع تقرير يومي بكافة المستجدات في المحافظة.

كما استعرض مدير عام شرطة المحافظة العميد منصور الأكحلي جهود شرطة المحافظة والأجهزة الأمنية، في مكافحة الجريمة وملاحقة المطلوبين، وتفعيل الدوريات والنقاط الأمنية في إطار خطة مضاعفة الانتشار الأمني لتعزيز الأمن والاستقرار .

بدوره أكد وكيل المحافظة الشيخ عارف جامل على تظافر الجهود في تحقيق الاولويات المتفق عليها في اللقاءات السابقة مع القوى السياسية، مشددا على ضرورة ضبط الاعلام المنفلت الذي يشوه تعز ونضالاتها وتضحيات أبطالها.

وشدد الاجتماع على المزيد من اليقظة ورفع مستوى الجاهزية لوحدات الجيش والأمن وتعزيز آليات التنسيق والتعاون والاسناد بين مختلف الوحدات العسكرية والامنية لمواجهة أي مستجدات والتصدي لأي هجمات من قبل مليشيات الحوثي.

وأقر الإجتماع منع حركة الدراجات النارية في المدينة من الساعة السابعة مساء وحتى السابعة صباحا ابتداء من الأربعاء.

كما أقر الاجتماع اتخاذ عدد من الاجراءات الامنية وإبقاء الحملة الأمنية في جاهزية على مدار الساعة لضبط المخلين بالأمن، وانتشار الدوريات، ورفع الموقف اليومي للأجهزة الامنية المعنية.