تفاصيل - مقتل مواطن في ريف إب وإصابة آخر بالسياني وسط فوضى أمنية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 مارس 2020 إب - الخليج 365 قتل مواطن بإحدى البلدات بمحافظة إب وسط اليمن، في ظل فوضى أمنية تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإنقلابية.

Advertisements وقالت مصادر محلية إن مواطن يدعى "يوسف محمد محمد الشويب" قتل برصاص مسلح بمديرية ريف إب. وتأتي جريمة القتل هذه بعد ساعات من مقتل مواطن يدعى "عادل قاسم محمد الحبيشي" برصاص مسلح بمديرية المخادر شمال مدينة إب. وفي مديرية السياني أصيب مواطن يدعى "فاروق أحمد" برصاص مسلح في ظل زيادة أرقام ومعدلات الجريمة بالمديرية وبقية مديريات المحافظة. وتشهد المحافظة الخاضعة لسيطرة المليشيا فلتان أمني زادت معه حدة الجرائم وأعمال القتل والنهب والسطو على ممتلكات المواطنين العامة والخاصة.

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