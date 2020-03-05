شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير هام للمواطنين بشأن الطقس والتغيرات المناخية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية المواطنين وعلى وجه الخصوص سائقي المركبات في الطرق الصحراوية وجنوب البحر الأحمر وباب المندب من تدني الرؤية الأفقية بسبب الغبار نتيجة نشاط الرياح السطحية خلال الساعات القادمة. وتوقع المركز في نشرته الجوية اليوم الخميس ، انخفاض طفيف في درجات الحرارة الصغرى وأن يكون الطقس صحو وبارد نسبياً أثناء الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية خلال الـ24 ساعة القادمة. جديد "الخليج 365" Advertisements وأوضح بأن يكون الطقس صحو إلى غائم جزئيا مع فرصة تكون السحب الرعدية في فترة ما بعد الظهر على أجزاء من المحافظات الجبلية الغربية خاصة ( إب ، تعز ، لحج وجبال أبين) قد يصاحبها هطول أمطار متفرقة. واشار إلى أن الطقس في المناطق الساحلية وأرخبيل سقطرى يكون غائم جزئيا ، وصحو حار نسبيا نهارا على المناطق الصحراوية ، في حين يكون صحو إلى غائم جزئيا على السواحل الشرقية والغربية. وبحسب المركز فإن الرياح السطحية معتدلة تنشط أحيانا على المناطق الصحراوية والأجزاء الجنوبية من البحر الأحمر وباب المندب تصل أقصى سرعة لها إلى 22 عقدة مثيرة للأتربة والرمال تتدنى معها مدى الرؤية الأفقية . مضيفا أن الرياح تكون معتدلة على أرخبيل سقطرى والسواحل الجنوبية تصل سرعتها إلى 18 عقدة ، بينا تكون خفيفة إلى معتدلة شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية على السواحل الشرقية. ولمزيد من التفاصيل عن درجات الحرارة والطقس المتوقع لبعض المدن شاهد النشرة فيما يلي:

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