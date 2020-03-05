شكرا لقرائتكم خبر عن 5 شروط.. الحوثي يحدد شروط التفاوض مع الشرعية لإنها الحرب في اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حدد الحوثيون، 5 شروط للقبول بالمشاركة في أي مفاوضات جديدة مع الحكومة الشرعية، من إجل إنهاء الحرب في اليمن.

جديد "الخليج 365"

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وقال محمد علي الحوثي، رئيس ما يسمى اللجنة الثورية العليا، إنه لا حوار للجماعة مع الحكومة الشرعية، قبل تنفيذ عدد من النقاط التي طرحتها الجماعة على المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث.

واضاف الحوثي في تغريدة له على “تويتر” ان الجماعة: لن تسمع لأي حديث عن حلول بشأن الأزمة اليمنية، قبل صرف المرتبات للموظفين في الجمهورية اليمنية وفك الحصار و الحظر الجوي ووإيقاف تجويع الشعب، وبناء الثقة من قبل التحالف، وفق تعبيره.

وأشار الحوثي، إلى أن هذه قضايا عاجلة، وقد وعد غريفيث بمعالجتهاعند استلامه للملف اليمني.

وأوضح الحوثي أن غريفيث قد تلقى ضمانات ووعود من دول التحالف بتنفيذ هذه النقاط، وذلك كخطوات لبناء الثقة.

وأكد رئيس اللجنة الثورية للمليشيات، إن لا حوار قبل تنفيذ هذه النقاط التي وضعتها الجماعة.

وتصر الحكومة اليمنية على ان لا حوار مع الحوثيين الا وفق المرجعيات الثلاث المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الامن رقم 2216 .