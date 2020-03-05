شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مأرب يعترف بعجزه عن فعل اي شيء لمواجهة هذا الخطر ودعوة عاجلة لأبناء المحافظة لترك منازلهم لأن هذا ما ينتظرهم خلال الساعات القادمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلن محافظ مأرب سلطان العرادة انه سيقدم كل مساعدة ممكنة لتلافي الخطر القادم الذي قد يؤثر على كل سكان مارب داعيا الجميع الى اذ الحيطة والحذر من هذا الامر الداهم جديد "الخليج 365" Advertisements

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كانت هذه تفاصيل خبر محافظ مأرب يعترف بعجزه عن فعل اي شيء لمواجهة هذا الخطر ودعوة عاجلة لأبناء المحافظة لترك منازلهم لأن هذا ما ينتظرهم خلال الساعات القادمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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