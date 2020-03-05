شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب العربي : الخور كالثعبان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد الأيسلندي هيمير هالجريمسون مدرب العربي أن الحذر سيكون شعاره أمام الخور، عندما يلتقيان غدا في الجولة 17 من دوري نجوم قطر.

وقال في المؤتمر الصحفي للمباراة: "الخور فريق خطير، وعلينا أن نحذره، فأسلوب لعبه مثل الثعبان".

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وأوضح: "قد يفاجئك الخور من حيث لا تعلم وينقض عليك ثم يسجل الأهداف، كما حدث أمام قطر، الذي كان مسيطرا، وفجأة سجل الخور وفاز".

وأكد هالجريمسون أن الفوز غدا ضرورة، مشيرًا إلى أنه لا بديل عن الفوز في المباريات الثلاث المقبلة وأولها الخور ثم الغرافة والسيلية، "لأن الفوز بها يعني دخولنا المربع الذهبي، وهو ما نطمح في تحقيقه حاليا".

أكد عمر نجحي مدرب الخور أنه يسعى لمواصلة الانتصارات عندما يواجه العربي، غدا في الجولة 17 من الدوري القطري، مشيرًا إلى أنه لا مجال لفقدان النقاط في الفترة المقبلة.

لا مجال لفقدان النقاط

وقال مدرب الخور عمر نجحي في المؤتمر الصحفي للمباراة: "لاعبو الخور يدركون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، من أجل الابتعاد عن مناطق الخطر بجدول الترتيب، لذا نعتبر كل المواجهات المقبلة في غاية الأهمية بالنسبة لنا".

وحول تفوق العربي في المباريات الأخيرة التي جمعتهما معا، قال نجحي: "لم يحالفنا الحظ في كثير من مبارياتنا الأخيرة، ضد العربي، لكن هذه المرة لدينا إصرار كبير على الفوز".

وأنهى حديثه، بالقول: "نثق للغاية في لاعبي الفريق وقدرتهم على تحقيق ذلك الهدف".

