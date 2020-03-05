شكرا لبحثكم عن خبر الضالع تفشل التفاف حوثي في الفاخر بالقرب من قعطبة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفشلت القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية والحزام الأمني بمحافظة الضالع، الخميس 5 مارس /آذار 2020، مخططاً حوثياً للالتفاف في جبهة الفاخر.

وقالت مصادر عسكرية، إن اشتباكات عنيفة دارت بمختلف أنواع الأسلحة بين وحدات القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية وعناصر مسلحي جماعة الحوثي في محيط منطقة مرخزة جنوبي مدينة الفاخر.

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وبحسب المصادر، فإن القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية خاضت اشتباكات عنيفة على وقع هجوم حوثي عنيف على مواقع القوات في الجبهة المشتعلة بمحيط مرخزة.

وطبقاً للمصادر، فإن الاشتباكات العنيفة استمرت، في الوقت الذي منعت فيه القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية المليشيات من تنفيذ مخطط الالتفاف على مواقعها عبر إحدى الطرق الفرعية.

وتأتي هذه الاشتباكات في الفاخر بعد ساعات قليلة من اشتباكات مماثلة في جبهة الأزارق جنوب غربي الضالع.