شيخ قبلي من الجوف يكشف مكامن الضعف في أداء الشرعية 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 مارس 2020

الجوف - الخليج 365

علق الشيخ القبلي بمحافظة الجوف”ناصر ثوابة”، على مكامن الضعف في أداء الشرعية اليمنية، وطريقة تعاطيها مع الملفات وإدارتها للأزمات المتتالية التي تسببت في سقوط الجوف.

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و يشير ناصر ثوابة، وهو شيخ قبلي من محافظة الجوف، وعضو سابق في مؤتمر الحوار الوطني، في تصريح نشرته صحيفة "العرب" الصادرة اليوم الخميس تابعها "الخليج 365" إلى أن الخلل يكمن في القيادة السياسية وغياب الرؤية الاستراتيجية وليس في أبناء الجوف الذين صمدوا لأسابيع في وجه الزحف الحوثي الشرس.

وقال ثوابة، “إن القيادة عاجزة عن القيام بأدنى واجباتها ومهامها إضافة إلى قيامها بتوظيف الصراعات”.

مضيفا أن الجوف على سبيل المثال كانت بحاجة ماسة إلى قيادة تكون معبّرة عن المجتمع وتعرف كيفية التعامل مع احتياجات أبناء المحافظة ومراعاة التوازنات القبلية وقيادة عسكرية تتميز بالكفاءة والمهنية، إضافة إلى ضرورة معالجة الأخطاء التي لحقت بالمدنيين.