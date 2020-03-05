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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحديدة.. مليشيا الحوثي تمنع فريقاً أمميأ من دخول مدينة الدريهمي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 مارس 2020
الحديدة - الخليج 365
قال عضو فريق الحكومة اليمنية في لجنة تنسيق إعادة الانتشار بمحافظة الحديدة غرب اليمن، العميد صادق دويد، أن مليشيا الحوثي منعت دخول فريق من الأمم المتحدة إلى مدينة الدريهمي جنوب الحديدة.
وأضاف العميد دويد، في تغريدة على حسابه في "تويتر": "ترفض مليشيا الحوثي دخول فريق أممي إلى مدينة الدريهمي حتى يظل بقية المدنيين في المدينة رهائن ودروعا بشرية، تخشى المليشيا نقل الأمم المتحدة لهم إلى مناطق آمنة".
وتابع: "تم الاتفاق مع لجنة الأمم المتحدة على نزول لجنة ثلاثية للاطلاع ميدانيا على الاستحداثات وغيرها من المخالفات لاتفاق ستوكهولم، إلا أن الحوثيين رفضوا".
واعتبر دويد "التصعيد الإعلامي الأخير للحوثيين بشأن الحديدة ما هو إلا تغطية لانتهاكاتها تجاه المدنيين بالقصف والألغام. وكذلك للتعمية على عرقلتها تفعيل نقاط المراقبة، بعدم إزالة الألغام من أمام فرق المراقبة وتقييده بالاستهدافات المتعمدة".
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