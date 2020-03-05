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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بالتفاصيل.. وفاة معلم في أحد الفصول الدراسية جراء إصابته بجلطة مفاجئة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 مارس 2020
إب - الخليج 365
في حادثة مؤلمة وفاجعة كبيرة للأهالي، توفي معلم بأحد البلدات بمحافظة إب وسط اليمن، جراء إصابته بجلطة مفاجئة جراء تردي أوضاعه المعيشية والإقتصادية.
وقالت مصادر تربوية إن الأستاذ على ناصر محمد حسن النشمي من أبناء عزلة بني مسلم قرية صبره بمديرية القفر شمال إب، توفي وهو يؤدي واجبه في مدرسة أبو ذر الغفاري بالقفر الأسفل، بعد إصابته بجلطة مفاجئة نتيجة تردي وضعه المعيشي والإقتصادي.
وجاءت عملية الوفاة بالتزامن مع استمرار قطع المليشيا الحوثية رواتب المعلمين وموظفي الدولة للعام الرابع على التوالي وسط انهيار الأوضاع المعيشية للمواطنين بفعل الإنقلاب والحرب.
وتوفي عدد من المعلمين وأكاديمي خلال الأشهر الماضية بمحافظة إب، جراء انهيارات نفسية وجلطات قلبية أصيبوا بها بفعل تردي أوضاعهم المعيشية الناجمة عن قطع المليشيا الحوثية لمرتباتهم الشهرية.
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